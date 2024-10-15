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"Самый дорогой металлолом". Украина в этом году уничтожила вражескую артиллерию на 8 млрд долларов

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, "самым черным днем" для российской армии стало 22 сентября, когда, по данным Генштаба, украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему.

"Один артиллерийский дивизион - это 18 артиллерийских стволов, артбригада - 72 артустановки. Следовательно, в течение 9 месяцев этого года Силы обороны уничтожили условно 144 вражеских артбригады", - добавили в Минобороны.

Стоимость уничтоженной в этом году российской техники - не менее 8 млрд долларов. Это приблизительная цифра, основанная на информации по открытым источникам и средним ценам на вооружение и военную технику (ОВТ) на мировом рынке.

"Таким образом, уничтожены или выведены из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки - возможно, самый дорогой металлолом в мире", - отметили в ведомстве.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла 671,4 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1210 оккупантов, а также уничтожили 13 танков, 44 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем и другую технику врага.

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