Самые дорогие и самые дешевые паркоместа в Украине: сколько придется заплатить в 2025 году

Стабильный спрос и рост цен

Средняя стоимость паркоместа в крытых или подземных паркингах по Украине выросла на 8,7% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 708 383 гривен. Спрос на такие места увеличился на 18%, хотя предложение сократилось на 4,6%.

Больше всего паркомест продается в Киеве, где спрос вырос на 11,9%, а предложение упало на 3,8%. В то же время цена паркинга в столице снизилась на 1,8% - сейчас она в среднем составляет 879 796 гривен.

Существенное подорожание паркингов зафиксировано в:

Одессе - на 14,7% (до 623 558 гривен),

Львове - на 10% (до 624 071 гривны),

Днепре - на 8% (до 808 619 гривен).

Цены на парковки падают вместе со спросом

В отличие от паркингов, спрос на места на открытых парковках в 2025 году снизился на 27,6%, а средняя цена упала на 3% - до 40 000 гривен. Предложение также сократилось на 11,6%.

Больше всего подешевели парковки в:

Днепре - на 88,2% (с 169 358 гривен до 20 000 гривен),

Киеве - на 38,2% (с 97 012 гривен до 60 000 гривен),

Одессе - на 9,8% (с 39 292 гривен до 35 423 гривен).

В то же время во Львове зафиксирована самая высокая стоимость парковки - 564 013 гривен, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Спрос на покупку мест на парковках больше всего снизился в:

Сумах (-88%),

Одессе (-57%),

Киеве (-31,6%),

Львове (-20,9%).

В целом в 2025 году украинцы активнее покупают паркоместа в закрытых паркингах, тогда как интерес к открытым парковкам падает, что влияет на снижение их стоимости.