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Знайдені частини "чорної скриньки" зниклого японського винищувача

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 10:04
Знайдені частини "чорної скриньки" зниклого японського винищувача
Фото: F-35A (f35.com)

Пілота як і раніше не знайшли

У Тихому океані знайшли фрагменти "чорної скриньки" винищувача-бомбардувальника F-35A Повітряних сил самооборони Японії. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Повідомляється, що бортовий самописець знайшли неподалік від місця аварії, він сильно пошкоджений. При цьому у ньому немає даних про останній політ винищувача. Відзначається, що пілота як і раніше не знайшли.

Нагадаємо, японський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A пропав з екранів радарів під час польоту над Тихим океаном приблизно в 135 км від узбережжя північної японської префектури Аоморі. В Міноборони Японії після інциденту розпорядився тимчасово припинити польоти F-35A до з'ясування причин події.

РБК-Україна писало, що японський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A пропав пропав 9 квітня. Він здійснював політ біля узбережжя префектури Аоморі, коли з ним був втрачений радіолокаційний контакт. Він зник з радарів о 19:25 за місцевим часом. Японський винищувач з одним пілотом на борту зник з радарів під час навчальної місії.

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