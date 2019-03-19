Знайдені в Утрехті докази свідчать про терористичні мотиви стрілка, - прокуратура

Фото: місце стрілянини в Утрехті (twitter.com/teddyeugene)

Слідчі знайшли в авто підозрюваного записку, зміст якої дозволяє припустити, що напад був терактом

В машині чоловіка, підозрюваного в стрільбі в Утрехті, були виявлені докази, що вказують на те, що він справді міг бути терористом. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на прокуратуру країни.

Повідомляється, що слідчі знайшли в автомобілі стрілка записку, зміст якої дозволяє припустити, що напад був терактом.

При цьому в заяві прокуратури уточнюється, що поліція продовжує розглядати й інші версії події.

Крім того, поки невідомо, чи знав головний підозрюваний у цій справі Гекмен Таниш кого-небудь з жертв особисто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підозрою в причетності до стрілянини в Утрехті затримали третю людину. Зокрема, представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив про затримання третього підозрюваного в стрілянині в Утрехті. У той же час поліція вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гекмена Таниша.

18 березня він відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таниша була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. Він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".