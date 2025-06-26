Самая волшебная ночь июня: как увидеть необычный звездопад и загадать желание

В конце июня украинцы смогут увидеть один из самых непредсказуемых и загадочных звездопадов года - Боотиды. Это редкий метеорный поток, который появляется каждый год в конце июня, но лишь иногда разворачивает настоящее космическое шоу.

Как и когда можно будет увидеть безумные метеоры и в какой момент загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, рассказывает РБК-Украина.

Что такое Боотиды и почему их стоит увидеть

Боотиды (Beta Bootids) - это метеорный поток, который происходит от обломков кометы 7P/Pons-Winnecke. Чаще всего он малозаметен или почти невидим, но иногда, при определенных обстоятельствах, может устроить настоящий метеорный фейерверк.

Активность этого звездопада - с 22 июня до 2 июля июня, но пик ожидается в ночь с 26 на 27 июня.

Ученые считают, что именно в этом году мы сможем увидеть не 5-10 метеоров в час, а около 100. А такое бывает очень редко. Скорость метеоров не очень большая - примерно 18 км/с.

Этот поток особенный тем, что его активность непредсказуема. Иногда не видно почти ничего, а иногда небо буквально вспыхивает десятками ярких следов за несколько минут.

Как и где наблюдать звездопад

Лучшее время для наблюдения - после полуночи и до утра 27 июня

Место выбирайте вдали от городского света - сельская местность, Карпаты, побережье, поля, как можно дальше от фонарей и других источников искусственного света.

Для наблюдения нужно, чтобы небо было чистое, без облаков. Дополнительное оборудование вам не понадобится - звездопад будет виден невооруженным глазом.

Маленький совет: дайте глазам 15-20 минут, чтобы они привыкли к темноте.

Звезды будут видны в направлении созвездия Волопаса (Bootes) - именно поэтому звездопад и имеет такое название. Но метеоры могут появляться из разных частей неба.

Как загадать желание

Не нужно искать "особую" звезду - любой метеор подойдет, чтобы ваше желание сбылось

В момент появления метеора сформулируйте желание коротко и четко

По старым приметам, лучше всего желание загадывать молча, не делясь им ни с кем

Некоторые верят, что желания из метеорного дождя осуществляются быстрее

Что еще стоит знать

В 2025 году Луна не будет мешать наблюдениям, потому что будет почти в фазе "нового"

Боотиды входят в перечень редких метеорных потоков, которые порой создают эффект "космической неожиданности"

Последний раз значительная активность Боотидов наблюдалась в 1998 году, когда падало более 100 метеоров в час.

Впервые этот метеорный поток зафиксировали в 1916 году.

Самые яркие звездопады Боотиды были в 1998 и 2004 годах

Боотиды - не самый известный звездопад, но именно он способен поразить без предупреждения.

Если ищете ночную магию, повод загадать желание или просто почувствовать связь со Вселенной, не пропустите ночь с 26 на 27 июня.

Кто знает, возможно именно в этот раз небо устроит для вас персональное шоу.