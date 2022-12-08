В ближайший час ожидается ухудшение погоды по Киеву и области: что известно

Киев и область в ближайший час накроет туман. Он может продержаться до утра пятницы, 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 декабря и первой половины дня 9 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.