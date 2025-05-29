В ближайшее время состоится новое заседание "Рамштайн": в НАТО раскрыли дату

"Рашмтайн"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины ("Рамштайн"), объединяет десятки стран, которые регулярно координируют военную помощь Киеву. Первая встреча состоялась в апреле 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии, откуда и пошло неофициальное название. Инициатором формата стали Соединенные Штаты Америки.

На встречах обсуждаются поставки оружия, обучение украинских военных, техническая поддержка и стратегические потребности ВСУ.

11 апреля, в Брюсселе состоялось 27-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". По результатам встречи было объявлено о новых пакетах военной помощи и создании еще одной коалиции.

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