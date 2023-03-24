В ближайшее время погода позволит использовать танки на востоке Украины, - Генштаб Эстонии

Давление России в Донецкой области усилилось по сравнению с прошлой неделей, однако она не смогла отвоевать у Украины новые территории. Самые тяжелые бои продолжаются в Бахмуте и вокруг Авдеевки.

"Прогноз погоды показывает, что на востоке Украины сохранится теплая и сухая погода, а значит, через пару недель погода и почва уже не будут ограничивать маневр. Тогда мы сможем увидеть, кто возьмет на себя инициативу и как они это сделают", - сказал военный.

Отмечается, что оттепель и весенние дожди сделали почву в Украине настолько мягкой, что тяжелая техника, в том числе танки, в настоящее время не может эффективно использоваться на поле боя.

Также Кундла отметил, что армия РФ нуждается в человеческих ресурсах как для компенсации потерь в Украине, так и для формирования новых частей. Он подчеркнул, что теперь в армию стали набирать людей из крупных городов РФ. Раньше мужчин преимущественно брали из окрестностей страны для войны против Украины.