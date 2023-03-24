В ближайшее время погода позволит использовать танки на востоке Украины, - Генштаб Эстонии
Давление России в Донецкой области усилилось по сравнению с прошлой неделей, однако она не смогла отвоевать у Украины новые территории. Самые тяжелые бои продолжаются в Бахмуте и вокруг Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генерального штаба Эстонии Тармо Кундли, которое приводит ERR.
"Прогноз погоды показывает, что на востоке Украины сохранится теплая и сухая погода, а значит, через пару недель погода и почва уже не будут ограничивать маневр. Тогда мы сможем увидеть, кто возьмет на себя инициативу и как они это сделают", - сказал военный.
Отмечается, что оттепель и весенние дожди сделали почву в Украине настолько мягкой, что тяжелая техника, в том числе танки, в настоящее время не может эффективно использоваться на поле боя.
Также Кундла отметил, что армия РФ нуждается в человеческих ресурсах как для компенсации потерь в Украине, так и для формирования новых частей. Он подчеркнул, что теперь в армию стали набирать людей из крупных городов РФ. Раньше мужчин преимущественно брали из окрестностей страны для войны против Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что контрнаступление Украины не ограничено во времени и будет продолжаться до возвращения украинских территорий в пределах границ 1991 года.
Министерство обороны не разглашает планы Вооруженных сил Украины по проведению контрнаступления для деоккупации территорий от российских захватчиков. При этом защитники делают все для освобождения наших земель.
РБК-Украина собрало мнения экспертов о предпосылках и сроках начала будущего контрнаступления ВСУ.
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