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В ближайшие годы Украина будет строить "зеленые" электростанции с дешевой электроэнергией, - "Укрэнерго"

Фото6 ближайшие годы Украина будет строить "зеленые" электростанции с дешевой электроэнергией (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Украина в ближайшие годы будет ориентироваться на строительство электростанций в области возобновляемой энергетики, производящей дешевую электроэнергию и гораздо менее уязвимые к российским обстрелам по сравнению с другими электростанциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в интервью Forbes.

"В планах несколько изменить формат энергосистемы в последующие годы. Речь идет о построении новых электростанций, которые будут меньше по масштабу, будут работать на более дешевом возобновляемом ресурсе. Ветер, солнце, биотопливо - эти ресурсы дешевле угля и газа", - сказал он.

Руководитель "Укрэнерго" отметил, что многие небольшие "зеленые" электростанции сложнее выводить из строя ракетами или дронами, чем одну большую.

“Потому что можно нанести много вреда, попав ракетами в электростанцию мощностью 1000 МВт. Другое дело - разбить 100 электростанций мощностью 10 МВт", - пояснил Кудрицкий, добавив, что децентрализация энергосистемы – это не только вопрос эффективности, но и требование безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению иностранных инвесторов, в Украине в ближайшее время не смогут достроиться сотни мегаватт возобновляемой энергетики, если парламент не примет изменения в законодательство, предусматривающие продление срока действия технических условий на присоединение электростанций и срока действия договоров pre-PPA (получение зеленого тарифа для предприятий ВИЭ).

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