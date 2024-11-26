Ближайшая ночь станет самой холодной: какую погоду в Украине ожидать завтра

В северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха опустится до -4...-9°C, а в Черниговской области местами достигнет -11°C. На остальной территории прогнозируется -1...-4°C, за исключением западных областей и юго-востока, где возможны даже небольшие плюсовые значения.

Завтра днем температура будет колебаться от -2°C до +4°C. В западных областях воздух прогреется до +4...+7°C, а на Закарпатье и в южном Крыму - до +7...+9°C.

Осадки в большинстве регионов маловероятны. Лишь в западных областях возможен небольшой дождь, а на севере и Винницкой области - мокрый снег. Осложнить ситуацию на дорогах могут туманы, которые местами снижают видимость до 300-500 метров.

Погода в Киеве

В Киеве 27 ноября прогнозируется небольшой мокрый снег в дневные часы. Ближайшей ночью в столице ожидается мороз до -5...-8°C, а днем температура достигнет 0...-2°C. Это будет самая холодная ночь недели.

В дальнейшем синоптик прогнозирует постепенное повышение температуры.