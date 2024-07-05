Самая большая утечка в истории. Хакеры слили в сеть почти 10 млрд паролей

Как сообщается, файл с данными под названием rockyou2024.txt был опубликован пользователем ObamaCare 4 июля - в День независимости США. Ранее он публиковал аналогичные маленькие файлы с данными. Новый файл включает 9948575739 уникальных паролей.

Опубликованный файл представляет собой компиляцию паролей, собранную из ранее публикуемых и новых утечек данных. Вероятно, он содержит информацию, собранную из более чем 4000 вытекших баз данных за последние 20 лет.

Специалисты предполагают, что данные компиляции могут быть использованы хакерами для взлома систем, которые не защищены от атак методом перебора.

Предыдущую крупнейшую компиляцию паролей слили в 2021 году. Она содержала 8,5 млрд записей.

Чтобы защитить свои данные, специалисты советуют: