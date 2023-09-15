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Крупнейший в мире производитель бриллиантов попал в список спонсоров войны

Фото: Крупнейший в мире производитель бриллиантов попал в список спонсоров войны (usgbc.org)
Автор: Валерия Полищук

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Индийская компания до сих пор продолжает сотрудничать с РФ и закупает алмазы, несмотря на санкции введенные против России в этой сфере. В этом году компания втрое увеличила закупку алмазов в РФ по сравнению с 2021 годом.

НАПК отметило, что Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. При этом примерно три четверти алмазов поступают из РФ, но к ним не прилагают никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

SRK имеет годовой доход более 1,3 млрд долларов. Компания, после приобретения необработанных алмазов, выполняет огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

Несмотря на международные санкции, которые были введены в апреле прошлого года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской "Алросы", SRK продолжила скупать алмазы в РФ, заключая "тайные сделки" по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов.

В 2022 году Россия экспортировала алмазов на 3,8 млрд долларов. Но даже такие незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для рф большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и содержать свою экономику.

Список международных спонсоров войны

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление. В список уже внесено около 30 международных компаний.

В частности, недавно в список попали американские корпорации PepsiCo и Mars. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.

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