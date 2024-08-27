Крупнейший в России НПЗ лишился половины мощностей после взрыва - Reuters

По данным источников агентства, взрыв "Газпромнефть-ОНПЗ", крупнейшем в России, вывел из строя первоначальную установку переработки нефти АВТ-11.

Другой первичный блок, CDU-10, уже простаивал из-за пожара в начале августа. АВТ-10 и АВТ--11 имеют производственную мощность около 8,6 млн тонн в год каждый.

Как отмечает агентство, причина пожара пока не ясна. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников.