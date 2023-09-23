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Самый большой прорыв в контрнаступлении произойдет после Токмака, - Тарнавский

Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский (facebook com PresscentrTavria)
Автор: Максим Шушко

Наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. Украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Мелитопольском направлении. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

По словам украинского генерала, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после Токмака. Он добавил, что сейчас россияне полагаются на глубину своей линии обороны там.

"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", - заявил Тарнавский.

Ситуация в Токмаке

После того, как воины Вооруженных сил Украины деоккупировали село Роботино, в 30 километрах от Токмака, российские войска начали усиливать оборону города. По данным эстонской разведки, Российская Федерация перебросила в населенный пункт подразделения из других участков фронта.

В украинском военном командовании сообщали, что оккупанты заселяются к местным пенсионерам и грабят их. Эксперты считают, что россияне превратили Токмак в большой логистический узел. Поэтому "очень серьезно" будут биться за него.

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Контрнаступление ВСУ