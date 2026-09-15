Крупнейший частный инвестор Украины: какие проекты реализует ДТЭК Ахметова во время войны
Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова продолжает инвестировать в украинскую энергетику и восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"ДТЭК - крупнейший частный инвестор в экономику Украины. Четыре зимы этой войны. После каждого удара мы возвращаем свет. Не ждали лучших времен, не откладывали", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в течение четырех зим полномасштабной войны энергетики восстанавливают электроснабжение после российских атак и параллельно реализуют новые энергетические проекты.
В частности, ДТЭК построил крупнейшую электростанцию в мире во время войны. Ее мощностей достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона украинских семей.
"Мы делаем общее дело. Мы всегда со страной", - подчеркнул Ринат Ахметов.
Напомним, ДТЭК был признан крупнейшим частным инвестором Украины в рейтингах ведущих украинских изданий.
Также РБК-Украина ранее рассказывала, кто инвестирует в Украину во время войны, куда направляет средства частный бизнес и как эти вложения уже формируют основу будущего восстановления.