Крупнейший обвал нефти за 3 года: Reuters объяснило, в чем причина

Как пишет агентство, падение произошло после того, как ОПЕК+ согласилось на неожиданное увеличение добычи нефти. Это произошло на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных импортных пошлин.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на отметке 70,14 доллара за баррель, снизившись на 4,81 доллара или на 6,42% (цена на момент публикации ровно 70 долларов за баррель).

Кроме того, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate закрылись на отметке 66,95 доллара за баррель, снизившись на 4,76 доллара или на 6,64% (цена на момент публикации 66,80 доллара за баррель).

Reuters пишет, что цена на нефть марки Brent находится на пути к самому большому процентному падению с 1 августа 2022 года, а цена на нефть марки WTI - к самому большому падению с 11 июля 2022 года.

Ранее на встрече министров в четверг, страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем развитии плана по увеличению добычи нефти, намереваясь вернуть на рынок в мае 411 тысяч баррелей в день, вместо изначально запланированных 135 тысячах баррелей в день.

"Экономика и спрос на нефть неразрывно связаны. Рынки все еще осмысливают введенные тарифы, но сочетание увеличения добычи нефти и ухудшения глобального экономического прогноза оказывает понижательное давление на цены на нефть, что потенциально может ознаменовать новую главу на нестабильном рынке", - сказала Энджи Гильдеа, руководитель энергетического сектора KPMG в США.

Также издание добавило, что цены на нефть сменились примерно на 4% еще до встречи, поскольку инвесторы опасались, что тарифы Трампа приведут к эскалации мировой торговой войны, сдерживанию экономического роста и ограничению спроса на топливо.