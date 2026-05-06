Крупнейший металлургический завод Украины останавливает мощности из-за перебоев с поставками

В компании заявили, что в течение последнего месяца предприятие не получает необходимых объемов сырья для стабильной работы производства. Из-за этого запасы флюсов снизились до критического уровня.

Также, по данным предприятия, возникли проблемы с отгрузкой железорудного концентрата, что уже привело к остановке добычи руды.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" утверждают, что причиной ситуации стало ненадлежащее планирование и распределение перевозок со стороны "Укрзалізниці".

"Обеспечение стабильных поставок для одного из крупнейших промышленных предприятий страны не является сверхсложной задачей, однако на практике этого не происходит. Они просто не довозят к нам эту ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой мы не в состоянии выпускать чугун", - заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

По его словам, из-за дефицита сырья предприятие уже было вынуждено остановить одну из двух доменных печей, две агломерационные машины и рудообогатительную фабрику.

В компании предупредили, что если ситуация не улучшится в ближайшие дни, может остановиться и вторая доменная печь, а также другие производственные агрегаты.

Лонгобардо подчеркнул, что предприятие уже четвертый год работает в убыток на фоне войны, высоких тарифов на электроэнергию, введения CBAM и роста импорта.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" также заявили, что проблемы с логистикой уже влияют на производственные показатели и налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

Компания призвала "Укрзалізницю" срочно стабилизировать поставки и восстановить предсказуемость логистических процессов.

"Мы остаемся открытыми к конструктивному диалогу, однако подчеркиваем: дальнейшее игнорирование проблемы будет иметь системные последствия для украинской горно-металлургической промышленности", - подытожили в компании.

Реакция "Укрзалізниці"

В ответ в "Укрзалізниці" заявили, что готовы и дальше сотрудничать с "АрселорМиттал Кривой Рог", несмотря на риски безопасности, однако призвали руководство компании вернуться к прямому диалогу.

В компании отметили, что предлагают совместно с Воздушными силами и представителями металлургического предприятия отработать протоколы безопасности непосредственно на железнодорожном узле Кривого Рога.

"Руководители "Укрзалізниці" готовы в любое удобное для "АрселорМиттал Кривой Рог" время на месте - непосредственно на железнодорожном узле Кривого Рога совместно отработать протоколы безопасности, повторно представить все необходимые совместные шаги и максимально оперативно их развернуть", - заявили в компании.

Также в УЗ подчеркнули, что учитывая постоянные риски для жизни железнодорожников и работников предприятия дальнейшую коммуникацию предлагают вести в формате прямого рабочего взаимодействия, а не через обмен публичными заявлениями.