Самый большой Macbook Air и революция в мире VR: главные новинки Apple

Macbook Air с 15-дюймовым экраном

Это самый большой ноутбук Apple из линейки Air. Что касается аппаратной части, то обновлений немного. По сути, это прошлогодний Macbook Air, но с увеличенным дисплеем.

Толщина устройства всего 11,5 мм, масса - 1,4 кг. Компания заявляет, что это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире.

Фото: 15-дюймовый Macbook Air (скриншот презентации Apple)

Гаджет получил увеличенную батарею и сможет проработать до 18 часов на одном заряде. Максимальная версия будет поставляться с 24 Гб оперативной памяти и 2 Тб постоянной.

В ноутбуке также установлена более мощная стереосистема из 6 драйверов. Ожидается, что динамики будут звучать в два раза громче и насыщеннее, чем у нынешней 13-дюймовой модели.

Цены в США стартуют с 1199 долларов, начало продаж 13 июня.

Apple Vision Pro

На сегодняшней презентации дебютировала долгожданная новинка - гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Гаджет внешне напоминает лыжные очки, он сделан из алюминия, стекла и углеродного волокна.

Vision Pro оснащена множеством датчиков и сенсоров. Они считывают движения рук и глах пользователя, а изображение выводится на два 4K-экрана microOLED. Устройство подходит для работы и развлечений.

Фото: гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro (скриншот презентации Apple)

Vision Pro работает от внешнего аккумулятора. Автономность не превышает двух часов. Управлять гарнитурой можно жестами, голосом или взглядом. Переключаться между реальностями - дополненной и виртуальной - можно с помощью колесика как в Apple Watch.

Apple Vision Pro предалагает:

интерактивный рабочий стол и просмотр видеоконтента

работу с приложениями, которые можно расположить в пространстве вокруг себя

максимальную реалистичность

поддержку всех стандартных приложений из iPhone, iPad и Mac, а также более 100 игр из Apple Arcade.

Устройство работает на базе двух мощных процессоров M2 и R1. Последний специально разработан для очков смешанной реальности.

Стоимость - 3499 долларов, продажи стартуют в начале 2024 года.

Другие продукты

Компания Apple представила новейший процессор M2 Ultra, он позиционируется как самый производительный чип для домашних компьютеров. Новинкой оснастят рабочие станции Mac Studio и Mac Pro.

Mac Studio

Mac Studio нового поколения получил дизайн прошлогодней версии, но построен на чипах M2 Max и M2 Ultra.

Mac Studio с процессором M2 Max получит 12 ядер, 38-ядерный графический процессор и поддержку до 96 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 400 ГБ/с.

Версия с M2 Ultra - 24-ядерный процессор и 76-ядерный графический чип, поддержку до 192 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью до 800 ГБ/с.

Цены в США стартуют от 1999 долларов.

Фото: новые Mac Studio и Mac Pro (скриншот презентации Apple)

Mac Pro

Apple сохранила корпус Mac Pro прошлого поколения. Конфигурация на M2 Ultra аналогична топовому Mac Studio. Это означает, что он поддерживает до шести экранов Pro Display и способен одновременно воспроизводить 22 потоков видео 8K ProRes.

Новый Mac Pro также получил восемь портов Thinderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и все слоты, которые были у прошлого Mac Pro.

Цены в США стартуют с 6999 долларов.