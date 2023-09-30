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Крупнейший банк Швейцарии отреагировал на обвинения в обходе санкций против РФ

Швейцария, Суббота 30 сентября 2023 22:38
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Крупнейший банк Швейцарии отреагировал на обвинения в обходе санкций против РФ Фото: Крупнейший банк Швейцарии отреагировал на обвинения в обходе санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Крупнейший банк Швейцарии UBS заявил, что не знает о расследовании Минюста о нарушении санкций примененных к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 30 сентября, UBS заявил, что ему ничего не известно о расследовании Министерства юстиции США относительно вероятных нарушений санкционного законодательства.

"Недавние сообщения о якобы расследовании Министерством юстиции США нарушений санкционного законодательства в банках Credit Suisse и UBS являются неточными. Нам ничего не известно о таком расследовании", - говорится в заявлении UBS.

По их данным, UBS и CS существенно и проактивно уменьшили свои риски, связанные с Россией.

Расследование Минюста

В среду, 27 сентября, торговля акциями UBS была временно остановлена.после того, как они упали почти на 8% после сообщения Bloomberg News о том, что Министерство юстиции США проводит полномасштабное расследование в отношении вероятных нарушений, которые помогли российским клиентам избежать санкций.

Министерство юстиции отказалось от комментариев, так же как и UBS.

Санкции Швейцарии против России

Швейцария после вторжения РФ в Украину решила ввести санкции против России, несмотря на свой нейтралитет. Однако ряд стран Запада критикуют Швейцарию за низкую эффективность введенных санкций и заявляют, что Россия обходит их именно через Швейцарию.

Недавно Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.

Позже сообщалось, что в Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

Ранее мы писали, что Швейцария увеличила количество людей, которые следят за исполнением санкций против РФ.

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