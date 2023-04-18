Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета гражданам России

В письмах клиентам банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры "знай своего клиента".

Как отмечают в компании Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может служить статус налогового резидента России. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удаленно), а также "нетипичный" ВНЖ (виза "визитера") или пребывание на Кипре по визе "цифрового кочевника".

Источник издания на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем зачастую под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, которые давно живут на Кипре.

Решение о закрытии счетов граждан России в Main Trust Partner связывают с опасением британских и американских санкций. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из России.

Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. На соблюдение всех ограничений Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы. В такой ситуации банку проще закрыть счета россиян, чем получить штраф или другие проблемы, считают опрошенные Forbes юристы.

Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. Счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех граждан России, проживающих на Кипре.