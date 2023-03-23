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Самый большой за 65 лет. В Канаде зафиксирован рекордный прирост населения

Фото: Реордный прирост населения в Канаде (United States Department of State)
Автор: РБК-Украина

За прошлый год население Канады впервые в истории выросло более чем на миллион человек. Годовой прирост составил 2,7%, это самый высокий показатель с 1957 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Статистическое управление Канады.

Увеличение численности населения связано с планом правительства Канады привлечь в страну как можно больше иммигрантов. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о плане принимать по полмиллиона иммигрантов в год.

В 2022 году страна приняла 437 тысяч иммигрантов, в то время как количество непостоянных жителей страны возросло на 607 782 человека, что стало "рекордным годом для обработки иммиграционных заявлений", по данным агентства.

Ранее мы сообщали, что население столицы Китая начало сокращаться впервые за 20 лет. Уровень смертности в 2022 году превысил уровень рождаемости

Напомним, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Китай должен приказать России вывести войска из Украины .

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