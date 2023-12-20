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Крупнейший банк Швеции собирается прекратить деятельность в России

Архивное фото: Крупнейших банк Швеции собирается прекратить деятельность в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шведский банк SEB планирует полностью свернуть свою деятельность в России и покинуть рынок страны-агрессора.

Об этом заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии Сильвер Воху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Издание указывает, что SEB по-прежнему имеет открытый офис в Санкт-Петербурге и действующий веб-сайт для российского рынка. На сайте группы SEB офис в России также указан среди международных офисов.

"Мы предлагаем различные услуги клиентам банковских и финансовых учреждений компаний на нашем внутреннем рынке", - говорится по сей день в разделе "SEB в России".

Однако в качестве дополнительной информации указывается, что "в сложившихся условиях продолжать деятельность SEB в России невозможно или нецелесообразно, в связи с чем SEB начал ее сокращать".

В банке добавили, что это делается ответственно и регулярно и в соответствии с нормативно-правовыми нормами.

Банк хочет полностью прекратить работу в России

Воху рассказал, что группа сворачивает свою деятельность в России и ее цель состоит в том, чтобы полностью прекратить свою работу в РФ.

"У SEB есть офис только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногочисленным клиентам выйти с российского рынка", - сказал он.

SEB Group официально заявила журналистам, что деятельность SEB в России ориентирована только на поддержку дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, работающих в стране, и SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частных лиц.

Что известно об этом банке

Шведский банк со штаб-квартирой в Стокгольме. В Швеции и странах Балтии SEB предлагает полный спектр финансовых услуг. В Дании, Финляндии, Норвегии, Германии и Великобритании деятельность банка сосредоточена на корпоративных и инвестиционно-банковских услугах для корпоративных и институциональных клиентов.

SEB - второй по величине банк Эстонии. Как и в случае с другими банками, работающими в Эстонии, воспользоваться услугами SEB для ведения бизнеса в России невозможно. Ни один другой банк, работающий в Эстонии, больше не имеет офиса в России.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Ранее японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Недавно стало известно, что юридическое лицо Spotify в России было ликвидировано 14 декабря, стриминговый музыкальный сервис полностью прекратил работу в стране-агрессоре.

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