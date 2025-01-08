Крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров "теневого флота" Москвы, - Reuters

Компания Shandong Port Group контролирует крупные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай, которые являются основными терминалами для импорта санкционированной нефти.

В прошлом году провинция Шаньдун импортировала около 1,74 млн баррелей нефти в день из Ирана, России и Венесуэлы, что составило около 17% импорта Китая.

Вашингтон в прошлом месяце ввел дополнительные санкции против компаний и "теневого флота", которые занимаются иранской нефтью. Избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, как ожидается, еще больше ужесточит санкции против Ирана, как он это делал во время своей первой администрации.

По словам трейдеров, запрет может замедлить импорт в Китай, крупнейшего в мире импортера нефти.

Уведомление порта Шаньдун запрещает портам швартоваться, разгружаться или предоставлять судовые услуги судам из списка Управления по контролю за иностранными активами, который ведет Министерство финансов США.

Запрет был введен после того, как в начале января в порту Яньтай разгрузился находящийся под санкциями танкер Eliza II.

По оценкам компании Vortexa, отслеживающей движение танкеров, в декабре восемь очень крупных танкеров вместимостью два миллиона баррелей каждый выгружали в Шаньдуне в основном иранскую нефть. В число этих судов вошли Phonix, Vigor, Quinn и Divine, которые все находятся под санкциями Министерства финансов США.

Теневой флот

По словам Мишель Визе Бокманн, главного аналитика группы морских данных Lloyd's List Intelligence, активный теневой флот, перевозящий иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, оценивается примерно в 669 танкеров.

По ее словам, из этого общего числа 250–300 танкеров обычно были задействованы в перевозке российской нефти, в это число не входят крупнейший иранский оператор NITC и российская танкерная группа "Совкомфлот".

В период с октября по декабрь Министерство финансов США ввело санкции против 35 танкеров, которые, "теневой флот" Ирана, за исключением судов, эксплуатируемых NITC. В начале 2024 года Вашингтон ввел отдельные санкции против "Совкомфлота".