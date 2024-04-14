Крупнейшие медиа США призвали Байдена и Трампа провести дебаты

ABC News вошло в объединенную группу пяти главных новостных сетей эфирного и кабельного вещания, а также крупнейших теле-, печатных и радиокомпаний, написавших открытое письмо с просьбой к кандидатам в президенты публично принять на себя обязательство принять участие в телевизионных дебатах накануне всеобщих выборов.

Помимо ABC News, письмо к политикам подписали:

CBS News,

CNN,

NBCUniversal News Group,

FOX News Media,

а также The Associated Press,

C-SPAN,

NewsNation,

Noticias Univision (Univision Network News),

NPR,

PBS NewsHour,

USA TODAY.

"Учитывая, что контуры всеобщих выборов 2024 года приобретают четкие очертания, мы - нижеподписавшиеся национальные новостные организации - призываем вероятных кандидатов в президенты публично взять на себя обязательство принять участие во всеобщих предвыборных дебатах перед ноябрьскими выборами", - говорится в письме.

Этот необычный шаг был сделан на фоне избирательного цикла, во время которого практика дебатов была встречена с неуверенностью как президентом Джо Байденом, так и бывшим президентом Дональдом Трампом.