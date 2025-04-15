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Больше всего враг давит на Покровском и Торецком направлениях: какая ситуация на фронте

Вторник 15 апреля 2025 16:43
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Больше всего враг давит на Покровском и Торецком направлениях: какая ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 15 апреля произошло 58 боевых столкновений. Российские оккупанты больше всего атаковали на Покровском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев вблизи Новомихайловки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Григорьевки. Четыре из них еще продолжается.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении. Успешно отражены три вражеские атаки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Ступочек.

На Торецком направлении 12 боестолкновений завершено, еще два штурмовых действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах Дачного, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в направлении Отрадного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.

На Курском направлении с начала суток произошло четыре боя. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 37 управляемых бомб, и совершил 162 артиллерийских обстрела.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 935 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 7 танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, 147 дронов и другую технику врага.

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