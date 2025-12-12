Больше всего враг атакует на Покровском направлении: обновленные карты боев

За прошедшие сутки, 11 декабря, на фронте произошло 174 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4524 обстрела, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Спирное, Красная Горка, Реутинцы Сумской области; Константиновка Донецкой области; Придорожное Запорожской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник совершил 145 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений - враг пытался идти вперед в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили штурмовое действие противника в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 11 раз. Пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодязи, Заречное и в сторону Кармазиновки.
На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.
На Краматорском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении вражеские подразделения совершили 18 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Сечневое, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 13 атак в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.
На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 186 480 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, самолет, 253 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две ракеты, две единицы специальной и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.