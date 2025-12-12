Больше всего враг атакует на Покровском направлении: обновленные карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4524 обстрела, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Спирное, Красная Горка, Реутинцы Сумской области; Константиновка Донецкой области; Придорожное Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник совершил 145 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений - враг пытался идти вперед в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили штурмовое действие противника в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 11 раз. Пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодязи, Заречное и в сторону Кармазиновки.



На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении вражеские подразделения совершили 18 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Сечневое, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 13 атак в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.



На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.