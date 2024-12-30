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Больше всего враг атакует на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

Понедельник 30 декабря 2024 16:42
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Больше всего враг атакует на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на фронте остается напряженной. Всего с начала суток, 30 декабря, произошло 104 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды напрасно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак у Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.

Враг проводил один штурм на Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, Силы обороны отбили атаку.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия вблизи Часового Яра и Ступочек, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили две атаки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили 11 штурмов россиян неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 787 тысяч военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2010 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 22 боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 141 единицу автомобильной техники оккупантов.

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