Больше всего враг атакует на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной. Всего с начала суток, 30 декабря, произошло 104 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды напрасно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак у Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.

Враг проводил один штурм на Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, Силы обороны отбили атаку.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия вблизи Часового Яра и Ступочек, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили две атаки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили 11 штурмов россиян неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.