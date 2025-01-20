Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Один вражеский штурм отбили украинские воины возле Волчанска на Харьковском направлении.

Два штурмовых действия захватчиков остановили наши защитники вблизи Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Надежды, Новоегоровки, Макеевки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых одно продолжается до сих пор. Также авиация противника нанесла удары КАБами по Зеленой Роще, Дробышеву и Зеленой Долине.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, получили отпор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали семь вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек, сейчас продолжаются три боестолкновения. Под ударами авиабомб захватчиков оказались Николаевка и Ступочки.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк, Крымское и Озаряновка. Также враг сбросил авиабомбы на Константиновку и Катериновку.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Первое Мая, Роза и Покровск.

На Новопавловском направлении остановлено два штурмовых действия противника, еще три штурма продолжаются до сих пор, захватчики пытаются идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного. Авиаударам подверглись Константинополь и Новополь.

На Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня один раз безрезультатно штурмовал позиции наших защитников.

Трижды захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении. Кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив при этом 23 КАБа на территории России.