Больше всего на Покровском направлении: Генштаб рассказал об атаках оккупантов на фронте

На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Волчанску и Ветеринарному.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Новой Кругляковки и Табаевки, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Великому Бурлуку, Купянску, Глушковке, Новоосиновому и Пристину.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки на Северском направлении. Силами обороны успешно отражено 11 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационный удар управляемыми бомбами по Звановке.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили пять штурмов российских захватчиков, восемь атак продолжаются, враг пытается прорваться к Ступочкам, Предтечино, Александро-Шультино и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отражают два штурмовых действия врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Константиновка и Александро-Калиново.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Нескучное. Бои продолжаются.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно попытался штурмовать позиции наших подразделений.

На Курском направлении с начала суток состоялось 12 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы.