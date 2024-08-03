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Самое большое падение года. В июле обрушился экспорт российской нефти, - Bloomberg

Фото: в России обрушился экспорт нефти (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев. Больше всего заметно сокращение поставок в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в июле экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние 19 месяцев, а общий экспорт нефти упал до самого низкого показателя почти за год.

В прошлом месяце глобальные поставки сократились примерно на 586 000 баррелей в сутки. Особенно заметное сокращение поставок было в Китай, которое уменьшилось более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим падением в этом году.

Увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии и США частично компенсировало снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Издание провело отдельный анализ в течение этой недели и узнало, что общий экспорт российской нефти морем был самым низким почти за год, а отправка из балтийских портов снизились до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Напомним, ранее западные санкции привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай.

В то же время Индия, ранее почти не импортировавшая нефть РФ, за два года достигла показателя поставок в 40%.

В то же время доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

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