Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

На фронте с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки российских захватчиков, одно боестолкновение в настоящее время продолжается. Враг атаковал наши оборонительные позиции вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Под удары вражеской авиации попал Северск.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра, Белой Горы и Григорьевки. На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районах Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Украинские воины уже отбили две из них, бои продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили 30 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.
На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Временки. Три атаки оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Новополь и Константинополь.
На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.
Один раз безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с начала суток не проводил.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили восемь атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 250 артиллерийских ударов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 814 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1480 россиян. Также вчера украинские защитники уничтожили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 120 дронов и другую технику врага.
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