Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

На фронте с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки российских захватчиков, одно боестолкновение в настоящее время продолжается. Враг атаковал наши оборонительные позиции вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Под удары вражеской авиации попал Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часового Яра, Белой Горы и Григорьевки. На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районах Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Украинские воины уже отбили две из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 30 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Большой Новоселки и Временки. Три атаки оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Новополь и Константинополь.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.

Один раз безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с начала суток не проводил.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили восемь атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 250 артиллерийских ударов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.