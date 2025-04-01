Больше всего боев под Покровском. Генштаб рассказал, что происходит на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки вблизи Волчанска, сейчас продолжаются два боестолкновения вблизи населенного пункта Каменка и в направлении Липцов.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово, один бой продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев в сторону Нового и Зеленой Долины, три боя продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В общем, с начала суток произошло 15 боестолкновений, десять из которых наши защитники успешно остановили, пять - продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 35 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 33 атаки противника, два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении произошло четыре вражеские атаки в районах Константинополя и Разлива.

Четыре вражеских штурма отбили украинские воины на Гуляйпольском направлении вблизи Привольного и Новополя. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении, захватчики пытались продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного.

Одно боестолкновение из трех, которые сегодня происходили на Приднепровском направлении, еще не завершилось.

На Курском направлении украинские защитники отбили десять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ, осуществил 148 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.