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Крупнейшее бизнес-объединение Украины поддержало реформу градостроительства

Фото: крупнейшее бизнес-объединение Украины поддержало реформу градостроительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики, поддержали законопроект №5655 о реформе градостроительства, а также призвали парламент принять его во втором чтении как можно быстрее. Законопроект инициировала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо-обращение к главе Верховной рады и премьер-министру.

"Проект закона №5655 отвечает лучшим мировым практикам, обеспечивает минимизацию коррупционных рисков путем создания конкурентной прозрачной рыночной среды, а также введения разумной регуляции и автоматизации предоставления услуг в соответствующей сфере. Это настоящая реформа системы градостроительного контроля и надзора, направленная на преодоление коррупции, внедрение цифровых услуг и демонополизацию функций контроля и надзора. Перевод всех процессов в электронную систему и введение автоматического предоставления разрешений, сертификатов и других документов через эту систему - это то, чего годами ожидал украинский бизнес", - отмечают они в заявлении.

В письме также отмечается, что реализация этого проекта, обеспечит снижение коррупционных рисков при предоставлении административных услуг, обеспечит построение прозрачной и эффективной системы градостроительного контроля и надзора, введет принцип альтернативности выбора органа по градостроительному контролю.

"Украинский бизнес призывает Кабинет министров и украинский парламент в это сложное военное время не медлить с принятием важных для страны системных решений и лишить бизнес зарегулированности и коррупционности при контроле строительства", - говорится в письме.

Напомним, ранее Шуляк отмечала, что законопроект №5655, запустивший реформу в строительной отрасли, позволит реализовать восстановление Украины после победы с учетом лучшего международного опыта и без коррупционных рисков.

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инфраструктураЕлена Шуляк