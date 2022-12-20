Больше всего в Бахмуте. За сутки россияне убили 3 человека в Донецкой области, 5 ранены

На утро вторника, 20 декабря, за сутки российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области. Еще 5 людей получили ранения, больше всего раненіх и убитых в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1271 человек, еще 2762 ранены.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По словам Кириленко, еще 5 человек получили ранения. Двое - из Бахмута.

"За 19 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Зализном", - рассказал он.

Как сообщалось, российская ЧВК "Вагнера" продолжает играть важную роль в боях на истощение вокруг города Бахмут Донецкой области. В последние месяцы оно разработало наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных им плохо обученных осужденных.

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