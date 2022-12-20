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Найбільше в Бахмуті. За добу росіяни вбили 3 людей у Донецькій області, 5 поранені

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Донбас, Вівторок 20 грудня 2022 08:30
Найбільше в Бахмуті. За добу росіяни вбили 3 людей у Донецькій області, 5 поранені Фото: за добу росіяни вбили 3 людей у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок вівторка, 20 грудня, за добу російські окупанти вбили 3 мешканців Донецької області. Ще 5 людей отримали поранення, найбільше ранених і вбитих у Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 - у Бахмуті та 1 - у Залізному", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 5 осіб отримали поранення. Двоє – з Бахмута.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1271 осіб, ще 2762 поранено.

Як повідомлялося, російська ПВК "Вагнера" продовжує відігравати важливу роль у боях на виснаження навколо міста Бахмут Донецької області. В останні місяці воно розробило наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

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Донецька область Бахмут
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