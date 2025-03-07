Больше всего атак на Торецком направлении: Генштаб показал актуальные карты боев

Вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 2729 дронов-камикадзе.

Кроме этого, осуществил более пяти тысяч сто обстрелов, из них 194 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Большая Рыбица, Могрица, Юнаковка, Басовка Сумской области;

Краматорск, Константиновка, Сухой Яр, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области;

Темировка, Железнодорожное, Гуляйполе, Степное, Пятихатки, Плавни Запорожской области;

Меловое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и в направлении Григорьевки.



На Северском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.



На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районе населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 33 атаки неподалеку Дилиевки, Крымского, Озаряновки, Леонидовки и Торецка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 19 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Улаклы и Андреевка.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили пять атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и Бурлацкого.



На Гуляйпольском направлении противник атаковал пять раз в районах Привольного и Новоселки.



На Ореховском направлении за сутки наши защитники отбили 11 попыток врага продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков, Нестерянки, Каменского и Пятихаток.



На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.



В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 32 атаки россиян. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 467 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники и одно средство РЭБ оккупантов.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 95 дронов, 72 единицы автомобильной техники оккупантов.