Больше всего атак россиян - на Покровском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения возле Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового, одна атака успешно отбита, продолжается бой.

На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть боестолкновений длится до сих пор.

На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится два боестолкновения.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 29 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Возле Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового отражены 16 штурмов, девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сторожевого, в настоящее время идет пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБ по Константинополю.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

В Курской области украинские защитники отбивают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боестолкновений.