Больше всего атак россиян - на Покровском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток, 9 декабря, произошло 102 боевых столкновения. Больше всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении произошло три боестолкновения возле Глубокого и Волчанска, одна атака противника продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового, одна атака успешно отбита, продолжается бой.
На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть боестолкновений длится до сих пор.
На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится два боестолкновения.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 29 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.
Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Возле Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового отражены 16 штурмов, девять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Времивском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сторожевого, в настоящее время идет пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБ по Константинополю.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.
В Курской области украинские защитники отбивают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боестолкновений.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 754 590 военных.
В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 террористов. Также были уничтожены 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы и другая техника врага.
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