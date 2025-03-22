Больше всего атак в Курской области: Генштаб показал актуальные карты боев

Напомним, что в течение суток украинские войска поразили 26 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения противника, а также уничтожили средство ПВО, пять артиллерийских установок и пункт управления.

Общие потери россиян составили 1210 человек, 9 танков, 20 бронемашин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО и 258 беспилотников.