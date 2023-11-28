Самая большая угроза Европе. Президент Чехии считает, что РФ готова захватить часть стран ЕС

По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина открыто заявляет, что борется против "коллективного Запада". По мнению Павла, российские имперские амбиции не имели бы границ, если бы эти границы не были установлены.

"Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока", - отметил он.

Восточный блок - термин, который использовали на Западе во второй половине 20 века для обозначения просоветских государств Центральной и Восточной Европы. В Европе восточный блок был представлен Албанией (до 1961 года), Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией.

Кому грозит большая опасность

Президент Чехии заявил, что большая опасность угрожает странам, которые пока не являются членами Евросоюза и НАТО.

"Вот почему очень важно поддерживать такие государства, как Молдова, Грузия или Босния и Герцеговина", - сказал он.

Также президент Чехии добавил, что Россия принесла далеко идущий военный конфликт в Европу, вызвав огромные человеческие страдания и разрушения в Украине.

Помощь Украине нужно оказывать и дальше

Павел сказал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, развязала империалистическую, кровавую кампанию против суверенной страны и совершает военные преступления масштабов, которых не наблюдали в Европе за последние 80 лет, за исключением резни в Сребренице.

Он подтвердил, что Украину необходимо продолжать поддерживать в политическом, экономическом, гуманитарном и военном отношении. По словам Павла, на политиках также лежит большая ответственность в плане стратегических коммуникаций.

"Лично дома я неоднократно объясняю, что на Украине на кону стоит наша собственная безопасность", - заявил он.

Аппетиты РФ могут увеличиться

Президент Павел добавил, что не все лидеры стран разделяют его точку зрения. За время его короткого президентского срока ему пришлось поговорить с некоторыми лидерами, чье мнение о России было совсем другим.

"Моя цель - не судить их, а выслушать и объяснить, как связаны текущие события. с историческим опытом нашей страны", - сказал он.

Также он считает, что если бы Россия получила выгоду из своей агрессии, ее аппетит увеличился бы. Более того, это могло бы вдохновить другие страны использовать военную силу для достижения своих интересов.

Другие заявления Петра Павела о войне в Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.

Также Павел говорил, что нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время идет в пользу России.

Еще Павел заявлял, что поставки вооружений, которые нужны ВСУ для успеха, пока тормозятся. А сами боевые действия в Украине несут в себе большой риск, а именно усталость от войны.