RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Крупнейшая в мире нефтепромышленная компания попала в список спонсоров войны в Украине

Фото: крупнейшая в мире нефтепромышленная компания попала в список спонсоров войны в Украине (facebook.com/Aoneevents)
Автор: Наталья Кава

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире SLB в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Сообщается, что SLB мобилизует своих сотрудников в России на войну против Украины. Кроме этого, компания продолжает сотрудничать с такими российскими нефтегазовыми гигантами, как "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл".

"Только с мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своих товаров. На собственном же сайте компания открыто заявляет, что принесла в бюджет государства-террориста налоги на сумму свыше 4,5 миллиарда долларов", - пишет НАПК.

Кроме того, SLB использует сеть дочерних предприятий на территории России для того, чтобы обходить международные санкции. Отметим, что начиная с 2000-х правительство США трижды штрафовало SLB за нарушение национального санкционного законодательства в результате продления поставок в Иран, Судан и РФ.

"Не обошлось и без участия в российской мобилизации. Осенью прошлого года более 9 тысяч работников SLB в России получили повестки на рабочем месте. Компания запрещает сотрудникам работать дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации", – говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, банк Raiffeisen долгое время обслуживал фиктивную компанию на Кипре, которая контролировалась российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТАНАЗКВойна России против Украины