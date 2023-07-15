Крупнейшая нефтесервисная компания SLB прекращает поставки в РФ

Крупнейшая компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила об остановке поставок товаров и услуг в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз SLB.

Снабжение прекращаются со всех объектов компании по всему миру, "в ответ на длительное расширение международных санкций". До этого SLB прекратила поставки из США, Великобритании, Европейского союза и Канады.

"SLB очень серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания поддерживает позицию международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", - говорится в заявлении.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, компания заявляла о сворачивании своих операций в РФ.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения в РФ были наложены сотни санкций, в том числе, и против нефтяной отрасли. Так, в декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

А недавно была запрещена транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая идет через Беларусь в Польшу и Германию.

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