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Крупнейшая нефтегазовая компания Европы уволит ответственного за работу в РФ

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Четверг 25 мая 2023 22:49
Крупнейшая нефтегазовая компания Европы уволит ответственного за работу в РФ Фото: Wintershall (facebook.com/wintershalldea)
Автор: Дмитрий Браславский

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы Wintershall упразднит позицию члена правления, который отвечает за работу компании в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Wintershall.

"Тило Виланд покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион Россия, Латинская Америка и транспорт, по взаимному согласию с наблюдательным советом от 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время эта функция совета будет отменена. В январе 2023 года Wintershall Dea объявила о полном выходе из России. В результате функция правления будет распущена, а правление Wintershall Dea AG сократится до четырех членов.

Wintershall

Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания. Штаб-квартира - в городе Кассель, земля Гессен. Основана в 1894 году.

Wintershall является, наряду с "Газпромом" и немецкой компанией E.ON, членом международного консорциума по строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток" (15,5%).

Кроме того, Wintershall участвовала в международном консорциуме по строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток 2" (10%).

Напомним, что немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental продал завод под Калугой и покинул российский рынок.

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