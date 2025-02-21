Крупнейшая кража криптовалюты. С биржи Bybit вывели "эфир" на 1,5 млрд долларов
Хакеры взломали биржу Bybit и украли криптовалюты на почти 1,5 млрд долларов. Это самая большая кража криптовалюты за всю историю индустрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что хакерам удалось получить контроль над кошельком Ethereum и перевести активы на неустановленный адрес. Bybit заявила, что сможет полностью покрыть убытки.
Издание со ссылкой на онлайн-аналитика ZachXBT пишет, что из-за серии подозрительных транзакций из кошелька биржи вывели активы на сумму примерно 1,46 млрд долларов. Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила отток с биржи на сумму около 1,4 млрд долларов.
Согласно аналитической компании Elliptic, это самая большая криптокража, которая превысила 611 млн долларов, украденных у Poly Network в 2021 году. Роб Бенке, соучредитель компании Halborn, сказал, что "это, вероятно, самый большой инцидент, и не только среди криптовалют".
О криптобирже Bybit
Bybit - одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая была основана в 2018 году. Среднесуточный объем торгов на бирже составляет более 36 млрд долларов. До того, как ее взломали, она имела активы на сумму примерно 16,2 млрд долларов.
Напомним, что большинство стран мира признают законность криптовалюты. К концу 2023 года более 60% государств легализовали использование цифровых денег.
В Украине еще не урегулировали на законодательном уровне правила использования криптовалюты. Планируется, что это может произойти уже в 2025 году.