Крупнейшая группа Европарламента призвала признать Россию государством-террористом

Так, группа осудила присутствие России на переговорах лидеров G20, заявив, что "с террористами не нужно вести переговоры".

"Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании следующей недели, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", - заявила Юкнявичене.

В заявлении также отмечают, что группа ЕНП "осуждает необоснованную, неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против Украины после аннексии Крыма в 2014 году".

"Владимир Путин и те, кто помогает ему в этом, включая Александра Лукашенко, должны быть названы военными преступниками. Группа ЕНП призывает к судебному разбирательству в рамках международного права для расследования и судебного преследования всех действий, юридически квалифицирующих как военное преступление", – говорится в заявлении.

Отметим, что в группу ЕНП в Европарламенте входят 176 членов из всех стран-членов Евросоюза.