Крупнейшая база помощи украинским беженцам в Польше осталась без финансирования

Это решение ударило по многочисленным общественным организациям в Польше, многие из которых полагались на финансирование от Агентства США по международному развитию и Государственного департамента.

Представительница Mapuj Pomoc Ивона Гурка заявила, что из-за внезапного приостановления финансирования от USAID организация вынуждена искать новые формы поддержки. По ее словам, организация активно работает над восстановлением финансирования, ведет переговоры с партнерами и правительством и изучает возможность альтернативных источников поддержки.

Указ Дональда Трампа, подписанный 20 января, предусматривает приостановление всех программ международной помощи на 90 дней. Причина - необходимость согласовать расходы с политикой, которая ставит интересы США на первое место.

Это решение также негативно сказалось на других организациях, таких как SzkoUA, которая на этой неделе сообщила об отсутствии финансирования и ищет источники поддержки в Украине, Польше и Европе.

В частности, представители школы заявили, что ее дальнейшее существование под угрозой, и в ближайшие месяцы нужно принять решение относительно ее будущего.