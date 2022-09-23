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Самый богатый россиянин, избежавший санкций, поставлял сталь для ядерного оружия РФ, - расследование

Фото: Владимир Лисин (radiosvoboda.org)
Автор: Александр Белоус

Российская компания "НЛМК", контролируемая самым богатым российским бизнесменом Владимиром Лисином, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия России, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование проекта Радио Свобода "Схемы ".

При этом Лисин, в отличие от десятков других богатейших российских олигархов, до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС и Британии. Не ввела санкции в отношении него и Украина.

Данные публичных закупок России свидетельствуют, что электротехническая сталь Лисиной корпорации с 2014 года регулярно поставляется на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

Речь идет о "Российском федеральном ядерном центре - всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина".

Были найдены контракты на поставку электротехнической стали в 2017 году. Институт Забабахина разрабатывает и испытывает ядерные и термоядерные боеприпасы.

Также "НЛМК" сотрудничал с Федеральным госпредприятием "Производственное объединение "Север". Есть контракты на поставку стали 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019. После 2019 года данные о закупках "ПО" Север" не обнародовали. Основной деятельностью "Севера" является производство компонентов ядерных боеприпасов.

Кроме того, концерн Лисина сотрудничал с другими предприятиями военного комплекса РФ. "НЛМК" поставлял сталь "Научно-производственному объединению "Электромашина". Оно изготавливает, среди прочего, боевой модуль "Охотник".

Электротехническую сталь от НЛМК в 2017 году получил и Марийский машиностроительный завод. Он работает над разработкой зенитных систем.

В металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работает три компании, а именно в Индиане и Пенсильвании.

В начале сентября расследование проекта "Схемы" выявило, что танкеры компании Лисина обходят запрет на вхождение в порты ЕС и доставляют нефтепродукты в Европу через цепочку перегрузок в море.

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