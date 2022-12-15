Самый богатый человек России Лисин может попасть под санкции США, - нардеп

Российский олигарх, занимающий второе место в списке Forbes Владимир Потанин, холдинговая компания "Интеррос" и Росбанк попали под санкции США. Следующим в списке будет самый богатый человек России Владимир Лисин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
По словам нардепа, Потанин попал в список после письма государственному секретарю Энтони Блинкену от международной коалиции по санкциям, которую создали американские конгрессмены Стив Коев, Джо Уилсон и народный депутат Алексей Гончаренко. Также в коалицию вошли британские и европейские парламентарии.
Они направили такое же письмо и относительно другого миллиардера Владимира Лисина, владеющего крупнейшим металлургическим предприятием - Новолепецким металлургическим комбинатом.
"Потанин - второй в России в списке Forbes. Мы работали месяц, чтобы все получилось. Передали тонны информации, говорили, выступали на телевидении, создали коалицию, куда вошли американские конгрессмены, британские депутаты, европейские министры. Но, второй - это мало. Нам нужен первый. Лисин - следующий. Продолжаем работу", - написал Гончаренко.
Напомним, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила подготовленные предложения для девятого пакета санкций ЕС против России. Среди прочего, этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из РФ через море, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7.
Однако переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ несколько раз заходили в тупик.
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