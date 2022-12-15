Самый богатый человек России Лисин может попасть под санкции США, - нардеп

По словам нардепа, Потанин попал в список после письма государственному секретарю Энтони Блинкену от международной коалиции по санкциям, которую создали американские конгрессмены Стив Коев, Джо Уилсон и народный депутат Алексей Гончаренко. Также в коалицию вошли британские и европейские парламентарии.

Они направили такое же письмо и относительно другого миллиардера Владимира Лисина, владеющего крупнейшим металлургическим предприятием - Новолепецким металлургическим комбинатом.

"Потанин - второй в России в списке Forbes. Мы работали месяц, чтобы все получилось. Передали тонны информации, говорили, выступали на телевидении, создали коалицию, куда вошли американские конгрессмены, британские депутаты, европейские министры. Но, второй - это мало. Нам нужен первый. Лисин - следующий. Продолжаем работу", - написал Гончаренко.