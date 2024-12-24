Активнее всего россияне атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлениироссийские оккупанты 19 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направленииза день захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Новоегоровка, Макеевка, Терны, Торское и в направлении Григорьевки, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

В районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении враг один раз пытался прорваться на наши позиции.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили пять атак российских захватчиков в районе Часового Яра.

На Торецком направлении агрессор совершил одиннадцать попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 32 атаки противника, 13 боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении продолжаются девять вражеских атак, за день наши воины уже отбили 11 штурмовых действий противника в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого. Авиация противника сбросила управляемые авиационные бомбы на Темировку и Зеленое Поле.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку штурма позиций украинских подразделений.

В Курской области украинские воины отбили двадцать атак захватнических войск, десять боестолкновений продолжаются.