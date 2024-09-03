Активнее всего россияне атакуют на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на вечер 3 сентября российские захватчики 118 раз атаковали позиции украинских войск. Активнее всего враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как отметили в Генштабе, продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Сегодня от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Карповичи, Покровка, Порозок, Дмитровка, Сопич, Бобиловка, Большая Писаревка и Бояро-Лежачи. Под авиаудары попали Эсмань, Усок и Юнаковка.

К тому же, за сегодняшний день российская авиация сбросила 24 КАБа на территорию Курской области РФ. Били оккупанты по своему региону также из РСЗО и ствольной артиллерии.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. В настоящее время бой продолжается.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестовой.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили восемь из 16 вражеских атак. Бои продолжаются. Возле Петропавловки и Боровой упали девять вражеских авиабомб.

Продолжаются бои на Северском направлении. Противник трижды атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спорного. Наши защитники отразили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Андреевки и Часового Яра. Около последнего три боестолкновения продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив на районы населенных пунктов Ступочки и Белая Гора четыре КАБа. По Григоровке дважды бил НАРами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время достигло семи. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам Дачного, Константиновки, Дилиевки и Торецкая.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли уже 31 попытку атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля.

Силы обороны сдерживая враждебный напор, уже отразили 21 атаку противника, десять боестолкновений еще продолжаются. Основные усилия оккупанты прикладывают возле Новогродовки и Михайловки, где зафиксировано 11 и 9 боестолкновений соответственно.

Больше всего боев сегодня на Кураховском направлении, где захватчики 37 раз атаковали наши подразделения - наиболее активно пытаются продвинуться в районах Украинской, Константиновки и Георгиевки. Пять боев еще продолжаются.

На Времивском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Константиновки. Атаки отражены.

На Ореховском направлении потерпел удар 20 НАРами район села Пятихатки. Также оккупанты провели пять атак возле Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака. По Николаевке захватчики выпустили 40 неуправляемых авиаракет.

"На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет", - добавили в Генштабе.